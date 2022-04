The-i-engineers (Tie) widmen sich seit 2002 der Softwareentwicklung in den Lösungsbereichen Enterprise-Content-Management (ECM), Workflow- und Prozessmanagement mit besonderem Fokus auf die Digitalisierung von Kliniken.

Das Zürcher Unternehmen ist seit 20 Jahren erfolgreich am internationalen Markt und überzeugt nicht nur mit exzellenten Produkten, sondern tut sich auch durch einen menschlichen Umgang mit Kundschaft und Mitarbeitenden hervor. Diese Mischung aus professionelle Gelassenheit und handwerklicher Brillanz hat die Kreativagentur Mona und Mateo in einen neuen Markenauftritt für TIE verwandelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Sprungbrett für das Rebranding diente der Gründungs-Auftritt von The i-engineers. Damals vermittelten handgefertigte Knetfiguren die Leistungen und Werte des Unternehmens und sorgten für grosse Differenzierung im Wettbewerb.

Unter dem neuen Claim «When life becomes digital» wurde der bestehende Auftritt reinterpretiert und für die Zukunft des Unternehmens bereit gemacht. Neu kommen die i-cons – quasi die Maskottchen von The i-engineers – als 3D-animierte Knetfiguren zum Einsatz und vermitteln die Markenwerte Einfachheit, Schnelligkeit und Flexibilität. Die aktive Farbwelt sorgt in Kombination mit den i-cons (oder auch nur deren Augen) für hohe Aufmerksamkeit am Markt.

Nebst neuem CI/CD und Claim hat Mona und Mateo für Tie auch weitreichende B2B-Kommunikationsmassnahmen für alle Kanäle entwickelt.

Verantwortlich bei Tie: Severin Summermatter, Selina Kindt. 3D Artist: Vincent Schwenk; verantwortlich für Konzept und Umsetzung: Mona und Mateo. (pd/mj)