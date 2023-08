Wahlen 2023: Komponist wehrt sich gegen SVP-Song

Zuerst hat der Unterhaltungskonzern Sony erwirkt, dass der Wahlkampf-Clip «Tanz mit de SVP» nicht mehr auf YouTube angezeigt wird (persoenlich.com berichtete). Die Ähnlichkeit des Refrains im Parteivideo zu jenem von «We are Family» von Sister Sledge verletzt möglicherweise Urheberrechte.

Am Dienstagabend meldete sich nun auch der Komponist zu Wort. Nile Rodgers schrieb «We are Family» 1979 zusammen mit Bernard Edwards. Auf Anfrage des Tages-Anzeigers schickte die Presseagentin des 70-jährigen US-Musikers und -Komponisten eine Stellungnahme, die Rodgers später auch auf X (vormals Twitter) veröffentlichte.

Following reports that the right wing SVP party in Switzerland has used a #WeAreFamily sound-alike song in a political video without permission, #NileRodgers made the following statement:



“I wrote ‘We Are Family’ to be the ultimate song about inclusion and diversity at all… pic.twitter.com/Twz3sCllf8