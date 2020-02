Schweiz Tourismus: Kooperation mit kuriosem TV-Sender lanciert

Der Schweizer Nischensender QS24 hat sich ganz der Naturheilkunde und der Komplementärmedizin verschrieben. In den Sendungen, die fast alle von Gründer Alexander Glogg moderiert werden, wird über die Heilkraft von Steinen, die Schädlichkeit von Handystrahlen, Zellentsäuerung und vieles mehr gesprochen.

Was der SonntagsZeitung aufgefallen ist (Artikel online nicht verfügbar): In fast jedem Werbeblock ist auch ein Spot von Schweiz Tourismus zu sehen. Der Fernsehsender weist auf seiner Homepage die nationale Tourismus-Organisation sogar als «Partner» auf. Haben die Schweizer Touristiker die Esoteriker und Naturheilfreunde als neue Zielgruppe entdeckt? Tatsächlich bestätigt ein Vertreter von Schweiz Tourismus gegenüber der SonntagsZeitung: «Die Aufnahmen von der Schweiz als ein Naturparadies passen sehr gut in dieses Umfeld.» (pd/lol)