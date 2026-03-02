Publiziert am 02.03.2026

Nach der Markteinführung im Herbst 2022 lanciert CoffeeB eine neue Kommunikationsplattform. Sie übersetzt den funktionalen Kernvorteil des Systems – keinen Kapselabfall – in eine emotionale Markenbotschaft: «Bester Kaffee ohne Drumherum» ist Programm und Provokation zugleich, wie Peter Brönimann in einer Medienmitteilung schreibt. Er hat die Kampagne zusammen mit Stefanie Huber entwickelt.

Die Absage gilt nicht nur Kapseln und Verpackungen, sondern auch aufwendigen Flagship Stores, Hollywoodstars und allem, was Kaffeemarken sonst gerne zur Schau stellen.

Humorvolle Seitenhieb in Richtung Konkurrenz

Im Zentrum der Kampagne steht ein Werbefilm, der das Gehabe von Edelboutiquen satirisch aufs Korn nimmt. Zu sehen ist ein normaler Mann, der von einer affektierten Verkäuferin durch «die exquisite Welt von CoffeeB» geführt wird. Dem Kunden ist sichtlich unwohl in seiner Haut.



Regie führte der Norweger Harald Zwart. Er setzte auf einen Spagat zwischen ästhetischer Bildsprache und bodenständiger Markenbotschaft, wie es in der Mitteilung heisst.





«Wir zeigen damit, dass CoffeeB den gleichen Geschmack bietet wie andere Portionensysteme, wir aber auf alles Unnötige verzichten: neben Kapseln auch auf Flagship-Stores, aufwändige Verpackungen oder Hollywood-Glamour. Als Teil der Migros passt diese Kampagne perfekt», sagt Frank Wilde, Head of CoffeeB. Die Kampagne läuft ab sofort online, im TV, auf Plakaten (OOH) und am Point of Sale.

Starkes Wachstum, internationale Expansion

Seit dem Start im September 2022 wurden gemäss der Medienmitteilung zur Kampagne über 600'000 Kaffeemaschinen und mehr als 180 Millionen Kaffeebälle abgesetzt. Neben der Schweiz, Deutschland und Frankreich ist das System inzwischen auch in Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.

Für den US-Markt setzt CoffeeB auf eine Lizenzpartnerschaft: Die innovative Schutzschicht-Technologie wird dort gemeinsam mit Keurig Dr Pepper eingesetzt – dem Marktführer im Segment Portionskaffee mit einem Marktanteil von über 30 Prozent. (pd/nil)