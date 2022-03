Für die Lancierungskampagne des nationalen Radiosenders von CH Media Entertainment – Flashback FM – wurden gemäss Mitteilung zwei besonders ikonische Erinnerungsstücke der vergangenen Jahrzehnte in einem Visual vereint: Die unvergesslich kultigen Frisuren und der Tonträger der 80er-Jahre schlechthin – die Musikkassette.

Der Bandsalat, der die Kinder der 80er- und 90er-Jahren zum Verzweifeln brachte, wurde fein säuberlich um die Kassetten drapiert und mit knallig-bunten Accessoires wie Stirnbändern, Schaumstoffkopfhörern und Glitzersternchen angereichert. Das Resultat: Vier «einzigartige Sujets», die die vergangenen Jahrzehnte und die Produkt-DNA «Musik» laut Angaben von CH Media Entertainment auf einzigartige und kreative Weise vereinen würden. Der Kampagnenclaim «Mal wieder richtig zurückspulen» unterstreiche das Markenversprechen.

«Das ganze Team hat mit Kreativität und Liebe zum Detail eine Kampagne kreiert, die nicht nur die Essenz der Marke auf den Punkt bringt, sondern auch in ihrer Einzigartigkeit kaum zu überbieten ist», lässt sich Denise Hildbrand, Leiterin Marketing & PR CH Media Entertainment in der Mitteilung zitieren.







Die am 14. März startende Lancierungskampagne umfasst Radio-, TV- und Kino-Spots, Out of Home- und Below-the-Line-Massnahmen, Display-Ads, Social-Paid sowie Print-Ads.

Neu mit moderiertem Programm

Nach dem Start im Februar sind seit Anfang März nebst feinster 80er Musik und den grössten Hits aller Zeiten neu auch verschiedene Radiostimmen zu hören, wie bereits im Februar angekündigt wurde. Die bereits aus dem Radiouniversum von CH Media bekannte Stimmen Eliane Stocker, Roman Unternährer, Nicole Marcuard, Oliver Wagner, Thomas Zesiger, Peter Stutz und Nicola Bomio begleiten und unterhalten die Hörerinnen und Hörer durch die Woche. Zudem ist der Sender seit Anfang März auch über die Webseite flashbackfm.ch und die eigene App zu finden und zu hören.

Verantwortlich bei CH Media: Denise Hildbrand (Leiterin Marketing & PR), Jasmine Wasmer (Marketing & Brand Manager), David Häusermann (Grafik), Daniel Künzli (Post-Production); Externe Partner: Oliver Fennel (Art Director), Johannes Eisenhut (Text), Oliver Nanzig (Fotografie), Alex Herzog (Film), Werner Baumgartner (Styling), Alois Jauch (Assistent). (pd/tim)