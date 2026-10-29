Publiziert am 29.10.2026

Die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur (IKW) finden vom 3. bis 8. November statt. Pop Creative Services hatte den Auftritt des Festivals 2022 neu gestaltet (persoenlich.com berichtete) und betreut seither die jährlichen Kampagnen. Auch in den Vorjahren war der jeweilige Festivaltrailer die Grundlage.

Der diesjährige Film «Consuming a Cosmos» stammt von Ennio Rocca und Joris Keller. Die Motive zeigen eine Figur in silbernem Anzug und mit Helm, die vor einem violetten Planetenring in einem Gefährt sitzt. Laut Mitteilung hat Pop diese Bildwelt auf Plakate, digitale Werbemittel und Material vor Ort übertragen. Hinzu kommt eine Festivalzeitung. (pd/nil)