Die Ostschweizer Kommunikationsagentur Advery hat Verstärkung in der Beratung bekommen. Seit 1. Juni ist Lea Hobi mit an Bord. Dies schreibt Advery in einer Mitteilung.

Hobi hat während 20 Jahren in verschiedenen Ostschweizer Agenturen als Kommunikationsplanerin gearbeitet. Dazu gehören zum Beispiel Küng Identity AG, Kraftkom und zuletzt Ammarkt. Sie ist seit 2014 im Vorstand des Werbeclubs Ostschweiz. (pd/eh)