Am 15. Mai findet die Volksabstimmung zur Änderung des Transplantationsgesetzes statt. Die Reload-Stiftung unterstützt die am 22. März 2019 eingereichte Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» mit einer nationalen Kampagne «Ja zum Leben».

Die Kampagne läuft in der ganzen Schweiz in Trams, Taxis und auf Bahnhofsbildschirmen, sowie in den Medien und auf Social Media. Gestartet hat sie am 5. März vor über 4000 Personen, während des Hockeyspiels Genève-Servette (GSHC) gegen Zug.

Die Reload-Stiftung setzt sich seit fast vier Jahren aktiv ein, die Schweizer Bevölkerung für das Thema Organspende zu sensibilisieren. Damit die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen und Spendengelder die Zukunft der Organspende für immer ändern, kooperiert die Reload-Stiftung – parallel zu den eigenen nationalen Kommunikationsmassnahmen – mit Swisstransplant und anderen Partnern, die Mitglied des Komitees Ja zum Transplantationsgesetz sind. (pd/mj)