Publiziert am 01.10.2026

Die Kampagne folgt einer «Von … zu …»-Logik, etwa «von finanzieller Unsicherheit zur finanziellen Unabhängigkeit», «von der Sorge, ob es reicht, zur Gewissheit, dass es reicht» oder «vom nervigen Papierkram zur einfachen Online-Kontoeröffnung». Ausgangspunkt sind die Situationen, in denen Produkte und Dienstleistungen der Bank für die Kundschaft relevant werden. Neben grossen Lebensereignissen geht es auch um alltägliche Finanzfragen. Die Bank will sich damit als «Finanzpartnerin für die entscheidenden Momente im Leben» positionieren – vom Alltagsbanking über die Vorsorge bis zur Vermögensberatung.

«Menschen denken nicht in Konten, Karten und Krediten, sondern beschäftigen sich mit dem, was heute wichtig ist und was sie morgen angehen. Deshalb wollen wir nicht Banking erklären, sondern zeigen, wie wir dabei helfen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen», lässt sich Stefanie Fritze, Leiterin Branding & Marketing Communication bei der Migros Bank, in einer Mitteilung zitieren.

Die Schwierigkeit bei der Bildwelt lag laut Mitteilung darin, die Figuren über verschiedene Situationen und teilweise über mehrere Lebensphasen hinweg wiedererkennbar zu machen. Für Konsistenz sollen natürliches Licht, Alltagssituationen und wiederkehrende Merkmale der Figuren sorgen. Die Markenfarben der Bank sind als «subtile Elemente» in die Szenen integriert. «Unsere Kampagne lebt von Veränderung. Menschen werden älter, Situationen verändern sich, das Leben geht weiter. Die Möglichkeiten von KI haben uns geholfen, diese Entwicklung über unterschiedliche Lebensmomente hinweg zu erzählen und dabei eine konsistente Bildwelt zu schaffen», sagt Jannic Mascello, Creative Director bei Wirz. Bilder, die mit KI erstellt oder bearbeitet wurden, werden gemäss Mitteilung gekennzeichnet.

Die Kampagne läuft unter anderem im TV, als Online-Video, im Kino, in Out of Home und Digital Out of Home, auf Social Media, als Display-Werbung, in Print und auf den eigenen Kanälen der Bank. Zu den Werbemitteln gehören ein 20-sekündiger TV-Spot, drei 15-sekündige YouTube-Ads zu Vermögensberatung, Vorsorge und Omnichannel, zwei Print-Sujets sowie eine Social Ad. In den Bewegtbildformaten verbinden fliessende Übergänge die einzelnen Lebensmomente. (pd/cbe)