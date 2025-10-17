ESE: Denner provoziert Lidl mit Logo-Klau

Denner greift gerne seine Mitbewerber mit einem Augenzwinkern an: Coop wurde für seine «Dubai»-Schoggi-Preise angeprangert oder Migros für ihre Tiefpreisstrategie. Auch die deutschen Discounter kamen ins Visier, mit Claims wie «Rahm statt Sahne». Für Denner geht es stets darum, sich als das Schweizer Discounter-Original zu zeigen.

Nun kommt die nächste Episode in diesen Positionierungsbemühungen. Denner und die Agentur ESE Agency haben eine humorvolle Kampagne lanciert, die einen Diebstahl des Schweizer Herzens aus dem Lidl-Logo zeigt. Die Bilder des Diebstahls stammen angeblich aus einer Überwachungskamera. Das Ganze wird als Breaking News im Stil von Nachrichtensendern inszeniert.

Videos des vermeintlichen Diebstahls wurden auf Social Media verbreitet und lösten Spekulationen in der Community aus, heisst es in einer Mitteilung. Denner kommentierte die Aktion mit den Worten: «Das Schweizer Herz ist jetzt wieder da, wo es hingehört. Bei Denner. Sorry not sorry.» Begleitet wird die Kampagne von Publireportagen in Medien wie Blick und Watson, Kinospots, Display Ads und verschiedenen Social-Media-Assets.

Lidl reagiert mit einem Schmunzeln. «Wir fühlen uns in unserem Erfolg bestärkt», schreibt die Medienstelle auf Anfrage von persoenlich.com. «Die Aktion zeigt offensichtlich, dass sich ein Besuch bei Lidl Schweiz auch für die Mitbewerbenden lohnt.»