Zur Feier ihres 50. Jubiläums schenkt Swiss Lotto 2020 allen Lotto-Spielerinnen und Spielern zu deren Geburtstag zwei Gratis-Tipps. Das schreibt die Werbeagenur Komet, welche die Kampagne entwickelt hat, in einer Mitteilung. Alles, was man dafür tun müsse, sei sich vorzeitig auf der Kampagnen-Website lotto50.ch anzumelden, und schon erhalte man pünktlich zu seinem Geburtstag per SMS oder Mail einen Gutschein für die Gratis-Tipps. Diesen könne man dann am Tag x und nur dann online oder an jeder Swiss-Lotto-Verkaufsstelle einlösen.

Beworben wird diese Jubiläumsaktion mit den üblichen POS-Werbemitteln sowie mit TV- und Onlinespots, in denen der legendäre Lotto-Millionär Heini Sutter die Hauptrolle spielt und für Swiss Lotto ein Geburtstagsständchen singt. Aber auch allen teilnehmenden Spielerinnen und -spielern wünscht er singenderweise Happy Birthday und viel Glück, wenn sie an ihrem Geburtstag ihre Gratis-Tipps zugesandt bekommen.

