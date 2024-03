Werbestereotypen / SRF: «Männer sind in Spots oft die lustigen Typen»

SRF muss erneut sparen, die SRF-Sendung «Wie tickt die Schweiz?» feiert Premiere und das Gislerprotokoll präsentiert Zahlen zu Stereotypen in der Werbung. Diese drei Themen geben in der aktuellen Folge des persoenlich.com-Podcasts zu reden. Diese Woche diskutieren Michèle Widmer, Redaktionsleiterin von persoenlich.com, und Christian Beck, Redaktor von persoenlich.com.

Am Montag wurden die Mitarbeitenden am Leutschenbach über neue Sparmassnahmen informiert (persoenlich.com berichtete). Das Medienunternehmen nannte rückgängige Werbeeinnahmen und die Teuerung als Grund für die Sparmassnahmen. Diese sollen bis zum Sommer bekannt sein und per 2025 umgesetzt werden.

Am Samstag moderierte Claudio Zuccolini seine erste grosse Samstagabendshow auf SRF. «Die Show war etwas langfädig und ging dort, wo es spannend wurde, nicht in die Tiefe», urteilt Michèle Widmer. Als Beispiel nennt sie die Diskussion rund um die Lohnoffenlegung. Christian Beck bindet Zuccolini ein Kränzchen für seine gelungene Premiere. Auch beim Publikum kam die Show gut an. Über 500'000 Menschen haben die Sendung am Samstagabend verfolgt, der Marktanteil betrug 37,8 Prozent (Deutschschweiz, live plus zeitversetzte Nutzung bis 2 Uhr nachts, Quelle: Mediapulse TV Data).

Im Vorfeld vom Gisler Gipfel am Donnerstag hat das Gislerprotokoll die neue Stereotypenanalyse veröffentlicht (persoenlich.com berichtete). 243 Bewegtbildwerbungen wurden dafür untersucht. Das Fazit: Rund die Hälfte der Spots stellen Männer und Frauen in stereotypen Rollen dar. Gleichzeitig liefert die Analyse dieses Jahr Zahlen zur Repräsentanz von nicht-weissen Menschen in der Werbung. In den 243 Spots sind in rund einem Viertel schwarze Personen zu sehen, allerdings in nur fünf Prozent in der Hauptrolle.

Zu diesem Thema hat Widmer im Vorfeld vom Gisler Gipfel mit der Antirassismusexpertin Anja Glover ein ausführliches Gespräch geführt. Das Interview wird im Laufe der Woche auf persoenlich.com zu lesen sein. Im Podcast erhält man einen Einblick vorab.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstagvormittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.







