Wunderman Thompson: Markenbotschafter räumt mit Vorurteilen auf

In der Social Media Kampagne von Wunderman Thompson für Geberit AquaClean räumt der sympathische Markenbotschafter von Geberit, Spitzensportler Kariem Hussein, auf erfrischende und kanalgerechte Weise mit Vorurteilen gegenüber den AquaClean Dusch-WCs auf. Das Bewegtbild überrasche durch Interaktionen mit der umliegenden Postingfläche, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die Kampagne richtet sich an Menschen, die bereits wissen, was ein Dusch-WC ist, sich aber aus verschiedenen Gründen noch nicht zum Kauf entschlossen haben. Die Marktforschung zeigt, dass es Vorurteile gibt, welche sich jedoch mit spezifischen Produkt-Vorteilen im Handumdrehen entkräften lassen. So können sich gemäss Mitteilung manche Menschen nicht vorstellen, wie sanft und angenehm sich der Duschstrahl anfühlt, wie hygienisch sauber der Duschstrahl tatsächlich ist und dass die Installation einfacher klappt, als man meint.

«Kariem Hussein ist Weltklasse im Hürdenlauf. Mit seiner natürlichen, offenen Art ist er der perfekte Botschafter, um mögliche Vorurteile und Hürden in den Köpfen potentieller Geberit AquaClean Käuferinnen und Käufer abzubauen», wird Margit Harsch, Head Geberit AquaClean, in der Mitteilung zitiert.

Insgesamt fünf Videos holen die Zielgruppe bei ihren möglichen Vorbehalten ab und entkräften diese auf positive Art, indem sie die jeweiligen Produkt-Vorteile der Geberit AquaClean DuschWCs einfach und schnell auf den Punkt bringen. Zum Beispiel, dass die Duschdüse immer frisch geduscht sei – weil sie vor und nach jedem Einsatz automatisch gereinigt werde, heisst es in der Mitteilung weiter.

Visuelle Effekte

Spezielle visuelle Effekte sorgen dafür, dass die Videos im Feed der Zielgruppe auffallen und angeschaut werden: Mal schiebt Kariem ein Video Ad zur Seite, mal langt er über den Postingtext und holt dahinter ein Smartphone hervor, um die individuellen Duschstrahl-Einstellungen via App zu zeigen. Die Kampagne ist in der Schweiz bereits im Einsatz und wird in insgesamt 17 Sprachen in ganz Europa ausgerollt.

Verantwortlich bei Geberit AquaClean: Dr. Margit Harsch (Head Geberit AquaClean), Susanne Wyss (Marketing Campaign Manager), Selina Della Rossa (Content Manager); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (Chief Creative Officer), Michael Gallmann (Art Direction), Julia Staub (Text), Dimitri Pfeifer, Aylin Friedrich (Grafik), Stephan Lanz, Anita Roll (Beratung) Filmproduktion: Eqal Visual Productions AG, Fabian Weber (Regie). (pd/lom)