Publiziert am 20.08.2024

Lebensfreude, Höhenflüge, Umweltliebe. Die zweite Welle der Imagekampagne von Brack.ch. zeigt erneut, dass der Onlineshop mehr liefert als einfach nur Produkte, heisst es in einer Mitteilung. Der Blick ins Alltagsleben der Schweizerinnen und Schweizer werde in der zweiten Welle der Kampagne passend zum Sommer mitten in der Natur erlebbar.

Ob bei Wanderungen im prächtigen Bergpanorama, Aufstiegen an felsigen Kletterwänden oder auch bei der Gartenpflege in urbanen Grünoasen – Brack.ch liefert für jedes Terrain die passenden Produkte – so die Botschaft. Dies wird in zwei Keyvisuals und drei Spots gezeigt, welche im TV und online zu sehen sein werden.





«Wir starten voller Elan in die zweite Welle unserer Imagekampagne. Brack.ch ist nahe bei den Schweizerinnen und Schweizern, was in der Kampagne perfekt repräsentiert wird», sagt Simon Thoma, Leiter Marketing, Brack.ch AG.





Die zweite Welle der Imagekampagne ist seit dem 19. August in der Deutschschweiz und der Romandie zu sehen. Die drei Werbespots werden im Fernsehen sowie online auf Social Media und YouTube ausgespielt und ausserdem für DOOH adaptiert. Die Keyvisuals sind grossflächig in Form von OOH sowie zwei Megapostern in den HBs Lausanne und Zürich gestreut und als Online-Banner geschaltet. (pd/wid)