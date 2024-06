Woop Productions

Mehr Zeit mit den Kindern verbringen

Arosa Tourismus präsentiert einen düsteren Familienfilm, der eine zentrale Botschaft in den Fokus rückt: «Familienzeit ist jetzt!» In einer Welt, in der berufliche Verpflichtungen und Alltagsstress immer mehr Raum einnehmen, zeigt der Film, wie wertvoll und unverzichtbar gemeinsame Zeit mit der Familie ist.

Mit einem emotionalen Storytelling ruft die Bündner Feriendestination Arosa Eltern zu mehr Familienzeit auf. (Bild: Arosa Tourismus)