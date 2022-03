Über vier Millionen Menschen nutzen die Bezahl-App Twint laut eigenen Angaben aktiv. Twint könne mehr, als manche denken, heisst es in einer Mitteilung. So erlaubt es die App beispielsweise auch, möglichst schnell und bequem die Parkuhr zu bezahlen, Beträge zu spenden, Bargeld zu beziehen, Kaffee zu bestellen und vieles mehr. Genau diese Vielfältigkeit galt es in einer Bild- und Filmwelt zu widerspiegeln.





Neben einem neuen Brand Film, der die Vision von Twint abbildet, war das Zürcher Creative House Marty/Trezzini auch für die Umsetzung eines modularen Multiusage-Films und diverse Fotosujets verantwortlich. Von Seiten Marty/Trezzini heisst es: «Eine der grössten Herausforderungen dieses Projekts lag sicherlich darin, herauszufinden, wie die von Twint definierte Bildwelt produziert werden soll, um die enorm breite Zielgruppe des Unternehmens anzusprechen.»

In Zusammenarbeit mit Twint und dem Creative Director Raphael Püttmann wurde eine modulare Bildwelt aus Film und Fotografie kreiert, welche nun auf unterschiedlichen Kanälen und Plattformen ausgespielt wird. So werden die Visuals beispielsweise auf den Apps oder in Zusammenarbeit mit Mediaplus Suisse schweizweit auf Display-Bannern, Werbemitteln im öffentlichen Verkehr sowie im Umfang einer DOOH-Kampagne präsentiert.

Verantwortlich bei Twint: Andrea Walker (Senior Marketing Manager), Eva-Maria Mörtenhuber (Head of Marketing Communications), Jona Wetter (Brand Experince Designer), Jens Plath (CMO). Verantwortlich bei Marty/Trezzini: Gianluca Trezzini (DOP & Fotografie), Yves Marty (Regie), Romina Haener (Art Direction), Tim Rüegg (1st AC). Creative Direction: Raphael Püttmann (pd/wid)