Normal: Möbel für Arvenhugger

Publiziert am 26.11.2024

Das Arvenholz, aus denen die Möbel von Raïna gemacht sind, stammt von Bäumen, die auf 2000 m.ü.M. im Val Müstair wachsen und 200 Jahre alt sind. Die Kampagne stellt die Bäume ins Zentrum. Sie werden von zwei Arvenhuggern geherzt, die offen über ihre Liebe zu den Arven sprechen, beschreibt die Agentur Normal in einer Mitteilung. Raïna sei Dank, können die beiden ihre wohlriechenden Arven auch zuhause geniessen – in Form von modernen Designermöbeln.











Für die Produktion der Filme zeichnet sich die Produktion Czar mit dem Schweizer Regisseur Mitsch Bekk verantwortlich. Gemeinsam mit Normal ist das Team ins Val Müstair gereist, um die Arven in ihrer natürlichen Umgebung zu umarmen. Die Filme sind ab sofort, in verschiedenen Formaten und Längen, in den Kinos und auf Social Media zu sehen. (pd/spo)