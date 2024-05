Publiziert am 08.05.2024

Das Bündner Modelabel Muntagnard bewirbt ihre neueste Kollektion von Jacken und Westen mit einer Social Media-Kampagne. Die Marke will mit ihrem Auftritt beweisen, dass sie nicht Mainstream ist und Grundsätzliches anders macht, heisst es in der Mitteilung. Denn die Bilder mit der Funktionsbekleidung entstanden nicht in schroffer Natur, sondern im urbanen Gelände. Die Botschaften dazu kreierte Brinkertlück Schweiz.

Funktionskleidung mit Stil, gemacht für den aktiven Alltag. Produziert ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft und hergestellt mit nachhaltigen und hochwertigen Materialien. Das sind auch die neuen Jacken und Westen von Muntagnard. Das 2020 gegründete Bündner Modelabel setzte von Anfang an auf unkonventionelle Textilien und Herstellungsprozesse, heisst es weiter. Ganz in diesem Sinne wurden auch die neuen Linien konzipiert und produziert.

Die neueste Kollektion für die Übergangszeit wird daher auch nicht in einem erwartbaren Umfeld wie halbverschneiten Bergen, urchigen Tannen und wilden Bergbächen gezeigt, sondern in städtischer Umgebung.

«Wir wollen auch in der Kommunikation vom Branchenüblichen ausbrechen. Daher haben wir bewusst als Location die Stadt gewählt», wird Dario Grünenfelder, Co-Gründer von Muntagnard in der Mitteilung zitiert. Die Botschaften dazu sollen die Einzigartigkeit des Labels im Modemainstream unterstreichen. Denn wahrer Luxus ist für Muntagnard, in einer Welt voller Konventionen, anders zu sein als das Gewöhnliche, das bereits existiert. Auch darum gilt für das Modelabel aus Graubünden: Lieber G und R statt H und M. (pd/wid)