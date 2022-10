Seit zehn Jahren zeigt die Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach auf, wieso es sich lohnt, in einheimische, erneuerbare Energien zu investieren und wie die Abhängigkeit von Energieimporten reduziert werden kann. Dies sind Themen, die aktueller sind denn je. Auf anschauliche und spielerische Art werden Tipps zum Umsetzen im Alltag gegeben. Besucher erfahren, dass Photovoltaikmodule nicht nur schwarz, sondern auch farbig oder sogar weiss sein können, sie lernen neue Aspekte einer gesunden, nachhaltigen Ernährung kennen oder aber, wie eine Autobatterie recycelt werden kann.

Genau das soll auch der neue TV-Spot aussagen, der am Donnerstag TV-Premiere feiert, wie es in einer Mitteilung heisst. «Der neue Spot ist in einer modularen Form aufgebaut», so Alec Wohlgroth, Inhaber und Geschäftsführer von Halsundbeinbruch Film, zu persoenlich.com. «Wir haben mit inhaltlichen unterschiedlich ausgerichteten Bausteinen viele Kombinationen bereit. So sind nicht nur die Tag-ons zum Schluss austauschbar, sondern auch der 15-sekündige Basisspot kann zu Aktualitäten passend ausgestrahlt werden.» So könne die Umwelt Arena Schweiz den Spot über Jahre hinweg immer wieder kurzfristig und flexibel auf die aktuellen Bedürfnisse anpassen. Der letzte Spot lief während sieben Jahren am TV.



Drei Basisspot-Varianten:



Zudem bewirbt ein weiterer Spot ab Dezember, dass die Umwelt Arena mit der Limmattal-Bahn eine eigene Haltestelle erhält und somit noch besser an den öffentlichen Verkehr angeschlossen wird.

In Zusammenarbeit mit Bundesämtern, Hochschulen und der Wirtschaft wird die Stiftung Umwelt Arena Schweiz als Kompetenzzentrum für Umwelt und Energiefragen mit Ausstellungen und Themenführungen weiterhin alles daransetzen, viele Besucher zu erreichen und zu Gewinnern zu machen. Die produzierten Spots sollen dabei kommunikativ Unterstützung bieten, wie es in der Mitteilung heisst.

Verantwortlich bei Stiftung Umwelt Arena Schweiz: Monika Sigg (Marketing + PR), Robert Grill (Geschäftsführer); Produktion: Halsundbeinbruch Film; Projektleitung und Regie: Luca Wieland; Kamera und Schnitt: Diego Defilla. (pd/cbe)