Das Traineeprogramm «Future Creative Leaders» von Jung von Matt geht in eine nächste Runde. Während sechs Monaten können junge Talente mit den verschiedensten beruflichen Hintergründen die Agenturgruppe in all ihren Fachbereichen kennenlernen und sich gleichzeitig in einer Agentur fachlich fokussieren, heisst es in einer Mitteilung.

Jung von Matt wertet das Future Creative Leaders-Programm als «Erfolgsgeschichte». Von zehn Trainees, die das Programm bisher absolvierten, erhielten sechs Talente eine Festanstellung und konnten so ihren Fuss in die Kreativbranche setzen. 2023 geht es nun weiter – und zwar breiter als je zuvor.

«Während die Trainees bisher bei Jung von Matt Limmat im Einsatz waren, haben wir dieses Jahr mehrere Jung von Matt-Agenturen an Bord. Junge Talente können also nicht nur Kampagnen konzipieren, sondern auch Webprojekte und Innovationsprozesse mitentwickeln, die Start-Ups von morgen aufbauen oder bei Social Campaigns mitwirken und die Mediaausspielung mitplanen», wird Luitgard Hagl, Managing Creative Director und Agency Lead von Jung von Matt Limmat, zitiert.

Gleichzeitig arbeiten die Future Creative Leaders auch an gemeinsamen Themen und bilden somit auch unter sich ein kleines Team – etwas, das sich auch in der Vergangenheit bewährte. «Als Future Creative Leaders Team hatten wir das Glück, den Einstieg in die Werbewelt gemeinsam zu machen und uns entsprechend auch regelmässig auszutauschen – auch zu Dingen, die auf den ersten Blick erstmal keinen Sinn machten. Die verschiedenen Bereiche der Agentur kennenzulernen, hat mir zudem geholfen, herauszufinden, was ich gerne mache und gut kann», sagt Elif Soysal, Junior Copywriter bei Jung von Matt Limmat. Sie ist eine der Alumni aus dem Traineeship.

Das Traineeship Future Creative Leaders setzt auf Interdisziplinarität, eine grosse Portion Kreativität und ganz konkrete Umsetzung. Die Spezialisierung in einer Agentur geht Hand in Hand mit der Betreuung von gemeinsamen Projekten, wie zum Beispiel sogenannten Powerweeks, die die ganze Agentur auf bestimmten Themen schlau machen. «Die Trainees sollen erleben, wie es ist, einerseits im Daily Business einer Agentur eingespannt und gleichzeitig Teil eines Ökosystems zu sein, aus dem heraus ganz eigene Themen entstehen», ergänzt Nina Bieli, Chief People & Culture Officer von Jung von Matt.

Interessierte können sich ab jetzt unter fcl.jvm.ch bewerben. Für das Programm qualifizieren sich sowohl Quereinsteigerinnen als auch Neueinsteiger, die Interesse am gesamten Marketing-, Kommunikations- und Beratungskosmos haben. Dazu gehören Themen wie Social Media, Coding, Media Buying oder Venture Building. Die nächste Runde des Programms startet am 2. Mai 2023. (pd/wid)