Kreisvier Communications verstärkt das Team mit Natasha La Marca als neue Kreativchefin, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab 1. Juli übernimmt die Kreativdirektorin die Leitung der Kreation und verstärkt als Chief Creative Officer (CCO) die Geschäftsleitung der Basler Full-Service-Agentur.

Neben ihrer Erfahrung aus verschiedenen Werbeagenturen in der Schweiz und Deutschland war La Marca gemäss Mitteilung auch mehrere Jahre als Creative Director für die Schweizer Warenhauskette Manor tätig.

«Natasha bringt genau das mit, was wir uns als Agentur wünschen: hohe Kreations- und Designkompetenz gepaart mit fundierter Retail-Erfahrung», so Christian Jost, CEO von Kreisvier. «Mit ihrem professionellen Profil und als offene, zugängliche Person passt Natasha optimal zu uns.»

«Als Leiterin der Kreation sehe ich mich insbesondere auch als Teamplayerin, die mithilft, dass wir uns in den Bereichen Kreation und Design – aber auch als ganze Agentur kontinuierlich weiterentwickeln und der ideale Partner für starke Marken in der Nordwestschweiz bleiben», wird Natasha La Marca in der Mitteilung zitiert. (pd/yk)