Publiziert am 13.12.2024

Dynamic Frame hat sein neues Büro im ikonischen Gewerbehaus Bineo von EM2N-Architekten in Zürich bezogen. Für den Innenausbau des loftigen Erdgeschosses fiel die Wahl auf das weltweit tätige Architekturatelier Balbek Bureau in Kyiv, das Dynamic Frame bei Dreharbeiten in der Ukraine kennenlernte, heisst es in der Mitteilung. Trotz der aktuell schwierigen Kriegssituation funktionierte die enge Zusammenarbeit remote wie auch vor Ort bestens. Entstanden ist ein massgeschneidertes Projekt mit Strahlkraft.



Aufbauend auf der Idee eines «Frames» erarbeitete Balbek ein vielschichtiges räumliches Konzept, das durch die enge Zusammenarbeit und Einbezug der spezifischen Bedürfnisse von Dynamic Frame zu einem einzigartigen Gesamtwerk wurde. Verschiedene Lieferanten aus der Schweiz und der Ukraine arbeiteten Hand in Hand, um das Anfangs 2023 begonnene Projekt bis zum Sommer 2024 fertigzustellen.



Alles unter einem Dach



Mit dem Umzug verfolgt Dynamic Frame das Ziel, alle Unternehmensbereiche – Werbung, Spielfilm und Postproduktion – unter einem Dach zu vereinen. Dies ermöglicht einen engeren Austausch zwischen den Teams und optimiert die internen Betriebsabläufe, heisst es weiter. Die atmosphärischen Arbeitszonen bieten Raum für Workshops und Brainstorming-Sessions und schaffen damit eine kreative Umgebung, in der Ideen Gestalt annehmen.



Ein besonderer Fokus liegt auf der Erweiterung der Postproduktion. Das neue Büro ist mit mehreren Edit Suites und einem Abnahmekino ausgestattet. Zudem wurde das Team um weitere Postproducer erweitert, was dem Unternehmen ermöglicht, umfangreiche Postproduktions-Dienstleistungen für Werbung und Film anzubieten. (pd/wid)