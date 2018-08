Nach 35 Jahren in Ittigen ist die Agentur WellCom nach Muri bei Bern umgezogen, wie sie per Communiqué mitteilt. Nicht nur geografisch, sondern auch personell gibt es bei der «kleinen aber feinen» Full-Service-Agentur Änderungen: Nicholas Norton, langjähriger Mitarbeiter, hat Anfang August die operative Geschäftsführung der WellCom Advertising übernommen. Urs Stauffer, Gründer und Inhaber der Agentur, wird weiterhin in beratender Funktion tätig sein. (pd/maw)