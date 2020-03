Teads stellt «inRead Social» vor, ein neues Produkt, das Werbungtreibenden ermöglicht, ihre Creatives von Social-Media-Kampagnen auf die Plattform der Publisher von Teads auszuweiten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.







Dazu können Marken ein Facebook-Post oder ein Instagram-Video in den redaktionellen Content von Teads Premium-Publishern einbetten. Die Werbemittel müssten dafür nicht angepasst werden. Teads' «inRead Social» wurde laut Mitteilung als leistungsstarke, nahtlose Ergänzung zu den Social-Media-Aktivitäten von Marken konzipiert.







In den ersten 100 Tagen nach der Markteinführung setzte Teads mehr als 100 Videokampagnen aus der ganzen Welt um. Im Durchschnitt betrug die In-View-Zeit für inRead-Social-Kampagnen 7,6 Sekunden. Einer der Gründe, warum das neue Teads-Format im Vergleich zu In-Feed Werbung eine bessere In-View-Zeit aufweist, liege darin, dass Nutzer sich für Inhalte in Premium-Publisher-Umfeldern mehr Zeit nähmen. Bei den Social Feeds hingegen werde ein schnelleres Scroll-Verhalten beobachtet.







«Social-Media-Giganten wie Facebook und Instagram machen es den Werbungtreibenden leicht, den Löwenanteil des Budgets für Kampagnen innerhalb der Plattformen auszugeben, da ihre grossen Datensätze und ihre globale Reichweite ein attraktives Angebot darstellen. Es ist aber an der Zeit, dass Marken eine Alternative auf dem Markt haben, mit der sie ein neues Publikum ausserhalb der Walled Gardens erreichen können und eine bessere Sichtbarkeit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz erreichen», lässt sich Todd Tran, Chief Strategy Officer von Teads, in der Mitteilung zitieren.

«Mit inRead Social können die Werbekunden die Vorteile eines Curated Garden nutzen, in dem sie interessierte User in Premium- sowie markensicheren Publisher-Umfeldern erreichen», so Tran. (pd/lol)