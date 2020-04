Die Marke Zweifel habe sich dank herausragenden Produkten und kontinuierlicher Markenführung zu einer der beliebtesten Schweizer Marken entwickelt – die Kommunikation ist bereits heute ein Stück Schweizer Werbegeschichte, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.





Aufgrund vieler neuer Produkte und Kommunikationsherausforderungen hätte die bisherige kreative Stossrichtung aber nicht mehr den heutigen Anforderungen gerecht werden können. Daher wurde in einem kollaborativen Prozess die Kommunikationsstrategie geschärft.

Mit dem bisherigen Versprechen «Dafür tun wir alles» wurden über die Jahre immer wieder neue Beweise erbracht, «dass Zweifel alles für die besten Chips tut», wie es weiter in der Mitteilung heisst. Es galt nun, sich wieder vermehrt auf das Wesentliche zu konzentrieren und eine übergreifendere kommunikative Klammer zu finden.

Im Zentrum sollte stehen, was für Konsumenten wirklich zählt: Kompetenz, Schweizer Qualität und die einzigartige Leidenschaft für Chips. Auf den Punkt gebracht im neuen Claim: Zweifel - Die Chips-Experten. Das Markenversprechen wirke innerhalb und ausserhalb des Unternehmens und diene als Klammer für die Zweifel Dachmarke und alle Subbrands.

Schon seit jeher haben die Chips-Experten alles für die besten Chips getan. Warum? Weil Chips nun mal ihre Leidenschaft sind. Und genau dieser Gedanke steht im Kern der gesamten Kommunikation. Es geht darum, die besondere Haltung zu transportieren, die für alle Zweifel-Mitarbeitenden gleichermassen gilt: die ausgeprägte Leidenschaft für Chips. Diese findet laut Mitteilung auf ganz unterschiedliche Art und Weise Ausdruck und sei somit die ideale Basis für ein kanalübergreifendes, authentisches Storytelling.







So stehen die Chips-Experten nun auch im Zentrum der Kommunikation. Die sympathischen Frauen und Männer in den orangen Overalls sind die Helden zahlreicher Geschichten, die im Zweifel-Universum spielen. Das Besondere: Zum ersten Mal überhaupt haben die Chips-Experten eine Stimme. Die Frage, worüber sie denn sprechen, beantwortet sich dabei fast von selbst. In erster Linie natürlich über ihre gemeinsame Leidenschaft: Chips.







Neben TVC und OOH kommen die Experten auch am POS, bei Events, in zahlreichen Online-Werbemitteln, auf der Website von Zweifel und auf Social Media zum Einsatz. Dabei werden über das ganze Jahr hinweg verschiedene Produkte aus dem Zweifel-Sortiment beworben. Den Auftakt macht der Mitte April gestartete Kampagnen-Flight für die extra knusprigen KEZZ Kesselchips.







