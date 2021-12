Farner: Neujahrswünsche anstatt Busszettel

Ein ausgefallenes Neujahrsvideo der Waadtländer Kantonspolizei macht den Auftakt in der Zusammenarbeit mit der Agentur Farner, die im Oktober die Ausschreibung rund um die Rekrutierungskampagne gewonnen hat.

Das Aufgabengebiet der Kantonspolizei Waadt sei vielfältiger, als Strafzettel an fehlbare Bürgerinnen und Bürger zu verteilen oder entlaufene Katzen aus Bäumen zu retten, schreibt die Agentur in der Mitteilung. Die 1'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonspolizei Waadt engagierten sich rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, für die Bevölkerung. Einige Einsätze davon seien sogar lebenswichtig: Notfalleinsätze, Straftaten aufdecken oder Unfallstellen sichern.

Zum Jahresende haben sich die Kantonspolizei und Farner etwas Besonderes einfallen lassen. Police Navidad – ohne böse Überraschungen Um ihren Kolleginnen und Kollegen, ihren Partnern und der gesamten Waadtländer Bevölkerung schöne Feiertage zu wünschen, hat die Kantonspolizei Waadt beschlossen, ihre wohlwollenden und positiven Neujahrswünsche dieses Jahr in Form eines Videos zu versenden.

Farner erarbeitete dazu das kreative Konzept und unterstützte die Umsetzung gemeinsam mit Meylan Productions. Der Film erinnert daran, dass die Mitarbeitenden der Kantonspolizei Waadt am Ende ihrer aussergewöhnlichen und turbulenten Tage auch nur ganz normale Männer und Frauen sind, die sich darauf freuen, mit ihren Angehörigen bei einem besinnlichen Fest zusammen zu sein. Die dazugehörige Rekrutierungskampagne, zur Rekrutierung von künftigen Polizistinnen und Polizisten sowie Inspektorinnen und Inspektoren wird im Mai 2022 lanciert.

Verantwortliche bei der Kantonspolizei Waadt: Jean-Christophe Sauterel, Direktor für Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit Verantwortliche bei Farner: Philipp Skrabal, Jan Walser, Bruce Roberts, Tobias Peter, Myriam Delouvrier, Didier Bonvin, Noémie Richard, Lara Casagrande Video Produktion: Meylan Productions (pd/wid)