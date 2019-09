Eine Woche nach der Lancierung des neuen Markenauftritts von Volkswagen auf der IAA in Frankfurt, wird das New Brand Design auch in der Schweiz nach und nach ausgerollt. KSP Krieg Schlupp Partner übernimmt hier als Schweizer Leadagentur die Rolle, mit den Amag-Verantwortlichen das neue Design zu implementieren.

Highlights sind laut einer Mitteilung das neue, aufs Wesentliche reduzierte Logo, das wie der gesamte Auftritt moderner einfacher und klarer ist, das neue Sounddesign (mit erstmals einer weiblichen Stimme für die Marke), der Grafik-Designbaukasten mit dem «Moving Frame» sowie die neue Bildsprache «Vibrant Power». Der runderneuerte Auftritt soll gleichzeitig Sinnbild sein für die neue, von der Elektromobilität geprägte Ära des VW-Konzerns.

Den Start macht auch in der Schweiz die Lancierung des neuen ID.3, des ersten Autos, das mit dem neuen Logo ausgestattet ist. «Für uns ist das ein entscheidender Moment», sagte VW-Chef Herbert Diess in Frankfurt. Der ID.3 sei das Auto, das dem Namen Volkswagen wieder gerecht werde, da Elektromobilität so «für jeden erreichbar» werde.

Die Kampagne ist auf Plakaten, im Print, im Newsletter, in allen digitalen Kanälen und am POS zu sehen.

Als sichtbarstes Zeichen des neuen Auftritts wird per 1. Oktober 2019 die neue Webseite von volkswagen.ch live gehen. Zudem werden zu diesem Zeitpunkt die Fahnen von allen Schweizer Volkswagen Partner ausgetauscht, weitere Anpassungen am POS werden laufend umgesetzt bis Ende 2020.

Verantwortlich bei Amag Import Volkswagen: Melanie Felder (Teamleader Marketing Communication Volkswagen), Tanja Schärer (Marketing Communication Manager Volkswagen), Marco Niggli (Marketing Communication Manager Volkswagen),Diana Rizzo (Marketing Communication Manager Volkswagen); verantwortlich bei KSP Krieg Schlupp Partner: Daniel Krieg (Gesamtverantwortung), Uwe Schlupp (Creative Direction), Nico Kesper, Daniel Zehnder (Text und Content), Anita Kummer, Michelle Mancina, Melodi Eken, Tobias Brunner, Jelena Germann, Lukas Vigniti (Art Direction und Grafik), Noemi Rubera, Bianca Jäger, Manuela Pasanen (DTP und Produktion), Stéphanie Tschanz, Franziska Saxer (Beratung); verantwortlich bei Mediacom: Niels Keil (Communication Planning Manager), Svetlana Savatic (Senior Communication Planner /Consultant); verantwortlich bei Swiss Online Publishing: Nenad Djokovic (Digital Projekt- und Account Manager), Patrick Meier (Managing Partner). (pd/cbe)