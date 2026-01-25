Publiziert am 25.01.2026

Nova steht für «Neue Optimierte Visualisierungs-Automation» und generiert regelbasiert Inhalte für verschiedene Kanäle – von Online-Bannern über Newsletter bis zu Social Media und POS-Screens. Die Agentur Ammarkt bezeichnet Nova in einer Medienmitteilung als «schweizweit einzigartige Lösung» und positioniert sich damit neu unter dem Leitsatz «Marketing, das sich rechnet. Integriert und automatisiert».





Das System erstellt Werbemittel aus bestehenden Datenquellen und gibt sie in unterschiedlichen Formaten, Sprachen und Varianten aus. Dabei werden statische und HTML5-Banner, Website-Content sowie Bewegtbildformate unterstützt. Nach Angaben der Agentur verkürzt sich dadurch die Time-to-Market, Fehlerquellen werden reduziert und die CI-Konformität der Werbemittel ist jederzeit gewährleistet.



Spar und TopCC nutzen Nova

Entwicklung, Hosting und Ausspielung erfolgen vollständig in der Schweiz, sämtliche Daten werden lokal gespeichert und verarbeitet. Ammarkt verweist auf hohe Standards bei Sicherheit, Datenschutz und Compliance. Seit Ende 2025 nutzen der Detailhändler Spar Schweiz sowie der Grosshändler TopCC die Plattform. Auch das Resort Hof Weissbad gehört zu den Kunden.

«Nova hat neben signifikanten Produktionskostenersparnissen auch unser Marketingteam deutlich entlastet. Die Plattform ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und wegweisend für die Werbemittelproduktion», sagt Taro Eckstein, Bereichsleiter Brand & Visibility der Spar Handels AG.



Marketing soll entlastet werden

Ammarkt richtet sich mit Nova vor allem an Unternehmen mit hoher Werbemittelfrequenz. Besonders im Retail-Bereich mit häufig wechselnden Aktionen sieht die Agentur Einsatzmöglichkeiten. Marketingteams sollen durch die Automatisierung operativ entlastet werden und mehr Freiraum für Strategie und kreative Weiterentwicklung erhalten.

Mit der Lancierung von Nova versteht sich Ammarkt neu als hybrides Marketing-Team, das strategisch, operativ, kreativ und technologisch in die Prozesse der Kunden eingebunden ist. Parallel dazu hat die Agentur ihren Hauptsitz vom Industriegebiet an den Marktplatz 25 in St. Gallen verlegt. Die Zweigniederlassung in Zürich bleibt am Limmatplatz 2. (pd/nil)