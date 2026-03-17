Die NZZ am Sonntag lancierte am Dienstag, ihrem 24. Geburtstag, eine neue Imagekampagne. Das Kreativkonzept stammt von der Zürcher Agentur Freundliche Grüsse und wurde gemeinsam mit dem hausinternen Team Marke & Kreation umgesetzt. Das schreibt das Unternehmen NZZ in einer Medienmitteilung.
Die Kampagne spielt mit einem alltäglichen Bild: überschlagene Beine als Symbol für den Moment, in dem Leserinnen und Leser innehalten und sich bewusst auf einen Text einlassen. Dieses Motiv soll künftig als visuelles Markenzeichen der Sonntagszeitung dienen.
«Mit dem Überschlagen der Beine beginnt die echte Ruhe. Diesen Moment besetzen wir und machen ihn zum Kern der Kampagne», wird Samuel Textor von der Agentur Freundliche Grüsse, in der Mitteilung zitiert.
Die Kampagne knüpft an die strategische Neupositionierung an, die das Blatt im Sommer 2025 mit dem Claim «Weiter denken. Besser leben.» eingeschlagen hat. Chefredaktor Beat Balzli betont den Anspruch dahinter: «Unsere Leserinnen und Leser wollen nicht nur wissen, was passiert ist, sondern auch verstehen, warum.»
Ausgespielt wird die Kampagne über Digital-Out-of-Home-Screens, Spezialplatzierungen und Social-Media-Kanäle. (pd/nil)
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