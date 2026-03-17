Publiziert am 17.03.2026

Die NZZ am Sonntag lancierte am Dienstag, ihrem 24. Geburtstag, eine neue Imagekampagne. Das Kreativkonzept stammt von der Zürcher Agentur Freundliche Grüsse und wurde gemeinsam mit dem hausinternen Team Marke & Kreation umgesetzt. Das schreibt das Unternehmen NZZ in einer Medienmitteilung.

Die Kampagne spielt mit einem alltäglichen Bild: überschlagene Beine als Symbol für den Moment, in dem Leserinnen und Leser innehalten und sich bewusst auf einen Text einlassen. Dieses Motiv soll künftig als visuelles Markenzeichen der Sonntagszeitung dienen.