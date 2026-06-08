Publiziert am 08.06.2026

Die Spots spielen in Settings, die auf die drei Gastgeberländer verweisen – von der Grenzbefestigung zwischen den USA und Mexiko, über den Golfplatz mit angedeuteter Politprominenz bis zur kanadischen Wildnis.

Digitec Galaxus greift in sechs Werbespots das Motiv der «völkerverbindenden» WM-Erzählung auf, bricht aber das positive Narrativ mit witzigen Motiven. «Während Fussballfans weltweit gemeinsam jubeln, wächst die Zahl der Grenzmauern und -zäune seit Jahren unaufhörlich weiter – auch zwischen WM-Gastgeberländern», schreibt der Online-Händler in einer Medienmitteilung.

Die Spots sind ab dem 8. Juni schweizweit im TV, Web-TV, Kino und auf digitalen Kanälen zu sehen. (pd/nil)