Die Spots spielen in Settings, die auf die drei Gastgeberländer verweisen – von der Grenzbefestigung zwischen den USA und Mexiko, über den Golfplatz mit angedeuteter Politprominenz bis zur kanadischen Wildnis.
Digitec Galaxus greift in sechs Werbespots das Motiv der «völkerverbindenden» WM-Erzählung auf, bricht aber das positive Narrativ mit witzigen Motiven. «Während Fussballfans weltweit gemeinsam jubeln, wächst die Zahl der Grenzmauern und -zäune seit Jahren unaufhörlich weiter – auch zwischen WM-Gastgeberländern», schreibt der Online-Händler in einer Medienmitteilung.
Die Spots sind ab dem 8. Juni schweizweit im TV, Web-TV, Kino und auf digitalen Kanälen zu sehen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Jill Wanner (Leader Brand Communications), Eva Lipecki (Brand Management & Projektleitung), Cédric Feusi & Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung); externe Partner: Plan B Film GmbH (Produktionsfirma) HC Vogel (Produzent), Niels Vije (Producer, Drehbuch & Konzept), Chris Niemeyer (Regie, Drehbuch & Konzept), Ali Tseme (Konzept), Roland Schmid (Kamera), Marko Strihic (Schnitt), Patrischa Freuler (Grafik-Animation), Simon Hardegger (Colorgrading), Patrick Baumann/Cloudscape GmbH (Visuelle Effekte), Jingle Jungle AG (Tonpostproduktion), Christoph Benz (Sounddesign), Matthias Kräutli (Musik).