Sir Mary: Outfits für kleine Alltagsdramen

Publiziert am 28.09.2026

Das Schweizer Modehaus PKZ startet mit der Kampagne «Stay cool. Dress well» in die Herbstsaison. Sie stammt von der Agentur Sir Mary, die sich im Frühling in einem Pitch durchgesetzt hat, wie diese mitteilt. Die Kampagne ist der erste Schritt in der Weiterentwicklung des Markenauftritts von PKZ.

Gemäss Mitteilung stellt die Kampagne kleine Alltagsdramen Outfits gegenüber, die Ruhe und Coolness ausstrahlen sollen. Der Ton sei humorvoll gehalten. Mit dem Auftritt wolle sich PKZ jünger und überraschender zeigen und seine modische Kompetenz zeitgemäss in Szene setzen.

Ab Herbst ist die Kampagne laut Mitteilung schweizweit auf digitalen Websites, auf YouTube und Social-Media-Plattformen zu sehen. Hinzu kommen DOOH-Screens (Digital Out of Home) in urbanen Zentren. Dabei kommen Sonderformate zum Einsatz, die nicht näher beschrieben werden. (pd/spo)