Sir Mary: Outfits für kleine Alltagsdramen

Das Schweizer Modehaus PKZ startet mit der Kampagne «Stay cool. Dress well» in die Herbstsaison. Sie stammt von der Agentur Sir Mary, die sich im Frühling in einem Pitch durchgesetzt hat, wie diese mitteilt. Die Kampagne ist der erste Schritt in der Weiterentwicklung des Markenauftritts von PKZ.
Gemäss Mitteilung stellt die Kampagne kleine Alltagsdramen Outfits gegenüber, die Ruhe und Coolness ausstrahlen sollen. Der Ton sei humorvoll gehalten. Mit dem Auftritt wolle sich PKZ jünger und überraschender zeigen und seine modische Kompetenz zeitgemäss in Szene setzen.
Ab Herbst ist die Kampagne laut Mitteilung schweizweit auf digitalen Websites, auf YouTube und Social-Media-Plattformen zu sehen. Hinzu kommen DOOH-Screens (Digital Out of Home) in urbanen Zentren. Dabei kommen Sonderformate zum Einsatz, die nicht näher beschrieben werden. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei PKZ: Manuela Beer (CEO), Jasmina Eberli (Head of Marketing & CRM), Claudia Moser (Head of Art Direction), Elvira Borbély (Head of Creative); verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Luca Schöbi (Creative Director), Tobias Röben (Creative Director), Sebastian Bouchareb (Senior Copywriter), Anoushé Dastmaltschi (Senior Account Manager), Jacqueline Willimann (Account Director), Marie Vuilleumier (Senior Account Manager), Florence Scherer (Senior Strategist), Daniel Zuberbühler (Managing Partner); verantwortlich für die Produktion: Katia Wik (Fotografin), Anke Raab-Riechert (Artist Management, Schierke Hottas), Tina Aich (Produktion); verantwortlich bei Sir Mary Media: Nadina Tharuman (Media Planner), Laura Paulisch (Junior Media Operations Manager), Marion Nicolaus (Head of Media Operations & Intelligence), Fabian Habisreutinger (Managing Partner), Katharina Günther (Managing Director).