In Flagranti: ÖV-Fahren ja nach Reisetyp

Publiziert am 17.12.2025

Statt Destinationen stehen in der Kampagne die Zugfahrenden selbst im Mittelpunkt. In Flagranti hat mehrere «Reisetypen» entwickelt, die unterschiedliche Verhaltensweisen im Zug darstellen – vom Snacken über Spielen bis zum Fotografieren der vorbeiziehenden Landschaft, heisst es in einer Mitteilung. Die Videos sollen zeigen, wie unterschiedlich Menschen ihre Zugfahrt gestalten.

Die Kampagne zielt darauf ab, junge Menschen auf die Reiseangebote der BLS aufmerksam zu machen. Zudem soll sie Autofahrende dazu bewegen, ihre Strecken ganz oder teilweise mit dem Zug zurückzulegen. Die Inhalte wurden bei In Flagranti konzipiert und produziert. (pd/spo)