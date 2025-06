Wirz: Ovo Crunchy feiert ihren 20. Geburtstag

Cannes Lions 25

Zwei Shortlist-Platzierungen zum Auftakt

In den beiden Kategorien PR und Film Craft darf die Schweiz auf je einen Löwen hoffen.

Am Wochenende hat das Cannes Lions International Festival of Creativity eine Reihe an Shortlists veröffentlicht. In den beiden Kategorien PR und Film Craft darf die Schweiz auf je einen Löwen hoffen.