House of Communication: Serviceplan hat nun einen eigenen CEO

Publiziert am 10.03.2026

Das House of Communication Zurich erweitert seine Führung mit Pablo Koerfer als CEO von Serviceplan, teilt die Agentur am Dienstag mit. Koerfer beteiligt sich als Partner: «Serviceplan ist unabhängig und komplett inhabergeführt mit einem gelebten Partnermodell. Dass ich mich hier unternehmerisch engagieren kann, war für mich ausschlaggebend», wird Koerfer zitiert.

Nach Stationen bei Euro RSCG (heute Havas), Advico Young & Rubicam/Y&R Group stieg Pablo Koerfer als Partner und Geschäftsführer bei Rod Kommunikation ein und baute die Agentur zusammen mit seinen Partnern zu einer der prägendsten Agenturen des Landes auf. Nach dem Verkauf der Agentur an Farner trat er ins Management Board ein und übernahm die Rolle des Co-CEO. Pablo Koerfer hat in London Marketing und Werbung studiert und ein EMBA an der Universität in St. Gallen (HSG) abgeschlossen.

Nach seinem Austritt bei Farner und Rod hat Pablo Koerfer eine einjährige Auszeit genommen. «Das Sabbatical-Jahr hat mir aufgezeigt, wie sehr ich den Agenturalltag mit den unterschiedlichsten Kunden und Mitarbeitenden vermisse», so Koerfer.

Auch Nathalie Diethelm, CEO House of Communication Zurich, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Ich bin überzeugt, dass Pablo perfekt zu uns passt und das Management ideal ergänzt. Seine Expertise, sein Gespür für innovative Kommunikation und seine unternehmerische Denke sind ein echter Gewinn.» (pd/spo)