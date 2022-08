Fachkräfte sind gefragt, Lernende noch mehr. Für die Rekrutierung von neuen Fachfrauen- und Fachmänner-Gesundheit-Lernenden haben die Macher von Brain2 für das Pflegezentrum Residenz Küsnacht einen Hingucker entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Tatsache, dass Fachfrauen- und Fachmänner-Gesundheit (FaGe) «Mut und Power beweisen» sei nicht neu. Dass sie aber auch beim Sprung vom Fünf-Meter-Turm ins Wasser Haltung beweisen würden, müsse gesagt sein. «Nicht nur der fröhlich freche Text, auch die einfache Art sich via WhatsApp zu bewerben, wird von der Generation mit Garantie geschätzt», lässt sich Oliver Kindhauser von Brain2 in der Mitteilung zitieren. Die Kampagne laufe «auf Hochtouren» in den sozialen Medien auf allen Kanälen.

Verantwortlich bei der Residenz Küsnacht: Sascha Gisin (CEO), Noah Schmid (SoMe); verantwortlich bei Brain2: Oliver Kindhauser. (pd/tim)