Als COO leitet Nelson die Bereiche Geschäftsentwicklung und Strategie, Finanzen, strategische Planung, International Sales Operations sowie Content Sales und Lizensierung bei CNN International Commercial (CNNIC). Sein Aufgabenbereich umfasst zudem die Entwicklung, Pflege und den Ausbau der Beziehungen von CNN zu über 300 Partnern für digitale, Rundfunk- und Out-of-Home Inhalte – von lokalen CNN-gebrandeten Sendern bis hin zu Fluggesellschaften und Hotels, die CNN-Inhalte live und auf Abruf übertragen, heisst es in einer Mitteilung.







Zuvor war Phil Nelson als Managing Director bei Turner North Asia and South East Asia Pacific tätig. In dieser Funktion habe er alle Aspekte des Turner-Geschäfts in den dortigen Regionen verantwortet, einschliesslich der Distribution von CNN International. Er spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau der lokalen Partner CNN Indonesia und CNN Philippines. Seit seinem Eintritt bei Turner im Jahr 2010 war Nelson dort auch in anderen Funktionen der Geschäftsentwicklung und strategischen Planung tätig. Nelson besitzt einen MBA-Abschluss der Harvard University und war vor seinem Eintritt in den Unternehmenssektor Kommandant in der U.S. Navy.

Als Mitglied der Führungsebene bei CNNIC wird Nelson direkt an Rani Raad, Präsident von CNNIC, berichten und eng mit mehreren Abteilungen von CNN und WarnerMedia zusammenarbeiten. Nelson werde auf absehbare Zeit weiterhin in Singapur ansässig sein, während sein Team global aufgestellt ist, darunter in den CNNIC-Hubs Hongkong, Singapur, London und Miami.

«Nach vielen erfolgreichen und spannenden Jahren bei Turner Asia freue ich mich sehr, dass mein nächster Schritt innerhalb der Warner-Media-Familie zu einer so bemerkenswerten Marke wie CNN erfolgt», wird Phil Nelson in der Mitteilung zitiert. (pd/log)