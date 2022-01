Rosarot: Pitch um PET-Recycling Schweiz gewonnen

Als eines der ersten Länder weltweit hat die Schweiz den PET-Getränkeflaschen-Kreislauf geschlossen und stellt aus alten PET-Flaschen neue her. Doch bei der PET-Rücklaufquote gibt es noch viel Luft nach oben: In der Schweiz stagniert sie seit Jahren um die 82 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst. Das sei schade, denn bei jeder Flasche, die in den Restmüll komme und nicht im PET-Kreislauf recycelt werden könne, würden wertvolle Ressourcen verloren gehen. Und das schade jedes Mal auch der Umwelt.

Im Zuge einer neuen Kampagne will der Verein PET-Recycling Schweiz, der sich um die Sammlung und das Recycling der PET-Getränkeflachen kümmert, die Schweizer Bevölkerung für das so wichtige Thema wieder sensibilisieren und Beweggründe liefern, wirklich jede PET-Flasche richtig zu entsorgen. Die Kernidee, das Konzept sowie die Kampagnen-Umsetzungen für alle Kanäle wird dabei Rosarot entwickeln. Neben der Steigerung der Rücklaufquote wird auch die Erklärung des funktionierenden Schweizer PET-Kreislaufs ein Ziel der Kampagne sein. Im Frühling 2022 wird die Aktivierungskampagne in der ganzen Schweiz digital und offline zu sehen sein. (pd/cbe)