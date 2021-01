Dreifive: Pitch um Samsung Electronics gewonnen

In einem mehrstufigen Pitch konnte sich Dreifive als neue digitale Lead-Agentur für den globalen Elektronikhersteller Samsung Electronics durchsetzen und ist ab sofort für die Märkte in der Schweiz und in Österreich zuständig. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Kanäle stetig weiterentwickeln

Das Mandat umfasst die länderübergreifende Social-Media-Kommunikation auf Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok, Twitter und YouTube sowie die damit einhergehende Content-Produktion, ein mehrsprachiges Community Management sowie das Social Listening. Zudem unterstützt Dreifive bei Blog-Artikeln und CRM-Texten.

Im Vordergrund stehen gemäss Mitteilung die kontinuierliche Weiterentwicklung der Channels, die Umsetzung einer länder- und kanalspezifischen Social-Media-Strategie, die Kreation von Storytelling- und performance-optimiertem Content sowie die aktive Einbindung von Trends und Innovationen. Dabei werden die Bereiche Content-Marketing, data driven Paid Media und Kreation optimal miteinander abgestimmt und eine enge Zusammenarbeit der länderübergreifenden Teams in den Fokus gerückt.

Zielgruppen inspirieren

Die DACH-Agentur mit Standorten in Zürich, Wien, Konstanz und München berät und unterstützt Samsung Electronics Schweiz und Österreich zukünftig in Fragen der Social Media Kommunikation und -Konzeption in Bezug auf aktuelle Entwicklungen, die strategische Ausrichtung und Entwicklung der digitalen Kanäle sowie die Gestaltung und Durchführung von länderspezifischen und state-of-the art Kampagnen. Gemeinsam verfolgen sie die Vision, ihre Zielgruppen zu inspirieren und die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Verantwortlich bei Samsung Electronics Austria & Switzerland: Alexander Decurtins (Head of Digital Communication), Nora Baumann (Professional Social Media CH), Philipp Hafner (Professional Social Media AT); verantwortlich bei Dreifive: Marleen Albert (Head of Social Media Zürich), Thomas Petroczi (Head of Social Media Wien), Isabell Steiner (Teamlead Social Media), Tiziana Tarzia (Senior Social Media Consultant), Dylan Hess (Junior Social Media Consultant), Sandro Kohler (Teamlead Art Director Motion & Picture), Montserrat Urbiola Diaz (Art Director), Max Müller (Junior Digital Designer), Katharina Kappel (Teamlead Social Media Kreation), Irene Klammer (Digital Designer), Manuela Vesely (Digital Designer), Marcel Oppliger (Managing Director), Sascha Frommhund (Managing Director). (pd/lom)