Wie viele Versprechen derzeit auf den zahllosen Politplakaten auch prangen: Viele werden die damit werbenden Politköpfe und Parteien auch auf lange Sicht kaum halten können. Das sei Grund genug, schreibt Galaxus in einer Mitteilung, zur heissen Wahlkampf-Phase eigene «Kandidatinnen» und «Kandidaten» ins Rennen zu schicken. Aber anders als so manche Politikerinnen und Politiker lösen die abgebildeten Produkte ihre Versprechen auch wirklich ein.









Für die Parolen der 23 Sujets schaute sich das Kreationsteam in den Wahlprogrammen aller politischen Parteien um. Das Auffällige daran: Sämtliche Aussagen sind so allgemeingültig, dass sie offensichtlich genauso gut als Produktversprechen herhalten können. Für die Parolen der 23 Sujets schaute sich das Kreationsteam in den Wahlprogrammen aller politischen Parteien um. Das Auffällige daran: Sämtliche Aussagen sind so allgemeingültig, dass sie offensichtlich genauso gut als Produktversprechen herhalten können.



Zu ernst möchte sich Galaxus im Gegensatz zu dem einen oder anderen Politiker dabei jedoch nicht nehmen, schreibt das Unternehmen. Vielmehr gehe es dem Onlinehändler darum, das typische Stadtbild im Wahlkampf mit seinen unzähligen Politköpfen und Botschaften einmal humoristisch aufzulockern. Das macht auch der selbstironische Abbinder der Kampagne deutlich, den alle der Sujets gemeinsam haben: «Fast immer eine gute Wahl.»





Zu sehen ist die Kampagne bis am 1. Oktober in der Deutsch- und Westschweiz in OOH und DOOH, als Display Ads und Social Ads sowie als Inserate in Tageszeitungen und politischen Wochenmagazinen.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Ursina Grimm (Head of Brand Management), Branko Nastic (Projektleitung, Brand Management), Annina Müggler (Teamlead Creation), Ali Tseme (Konzept), Daniel Kobi (Art Director), Bastian Otter (Senior Copywriter), Severin Keller (Senior Digital Media Designer, Motion Design), Sven Mathis (Senior Graphic Designer), Sarina Pruschy (Graphic Designer), Maggie Blaser (Digital Media Designer), Valentina Sproge-Werndli (Senior Video Producer), Christian Walker (Fotografie & Bildretusche), Simon Balissat (Teamleader Editorial), Cédric Feusi, Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Gesine Hauder (Senior Media Planner), Claudio Candinas (Teamleader Social Media & Community), Sophie Boissonneau (Language Services); externe Partner: Loris Scaglia (Copywriter) Mikki Levy-Strasser (Styling), Detail AG (Bildaufbereitung). (pd/nil)