Publiziert am 14.10.2025

Das Kalkulations-Tool richtet sich an Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, die einen ersten Überblick über die Kosten einer Videoproduktion erhalten möchten, schreibt Finna in einer Medienmitteilung.

Über vier Schritte können Nutzerinnen und Nutzer Angaben zum Kampagnenziel, zum Videostil, zu den Darstellerinnen und Darstellern sowie zum Produktionsumfang machen. Das Tool errechnet daraus eine Kostenübersicht.

«Mit dem Rechner ermöglichen wir es auch Personen ohne Produktions-Erfahrung, eine fundierte Offerte einzuholen», wird Finna-Geschäftsführer Noah Zygmont in einer Medienmitteilung zitiert. Der Rechner solle aufzeigen, wie verschiedene Faktoren den Preis beeinflussen.

Das Tool dient gemäss Finna nicht als verbindliche Preisliste, sondern als Orientierungshilfe. Anpassungen an individuelle Anforderungen seien möglich. Zugänglich ist der Rechner unter thisisfinna.ch.

In den kommenden Monaten soll das Tool erweitert werden – um zusätzliche Funktionen, weitere Produktionsformate und Features zur Budgetoptimierung. (pd/nil)