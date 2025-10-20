Ob beim Knipsen eines neuen Familienfotos, im Lift bei der Arbeit, während eines anstrengenden Aufstiegs auf dem Rennvelo oder auf der Rentnerausfahrt – der innere Nerd platzt manchmal in unpassenden Situationen heraus und man will der Welt seine Meinung oder sein Fachwissen unmittelbar kundtun.
In einer weiteren Runde lädt die Kampagne «Sag’s lieber auf Digitec» dazu ein, seine Leidenschaft auf digitec.ch mit Gleichgesinnten zu teilen.
Die Kampagne ist ab dem 20. Oktober in der Deutsch- und Westschweiz online, auf Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram und TikTok sowie im Web-TV zu sehen, wie der Online-Händler mitteilt. (pd/nil)
Credits
