Trimarca: Schweinische Kampagne in eigener Sache

Publiziert am 07.10.2025

In St. Gallen sind die Schweine los – und das nicht nur aufgrund des Säulirennens. Die Churer Werbeagentur Trimarca ist seit einigen Jahren auch in der Gallusstadt vertreten. Anlässlich der Olma, die vom 9. bis 19. Oktober 2025 stattfindet, will das Unternehmen diese Präsenz sichtbar machen. Die Agentur setzt dabei auf das eigene Markenzeichen, das Schwein.

Ursprünglich sollte ein Banner entlang der Hausmauer des St. Galler Standorts, direkt gegenüber vom Bahnhof, das Herzstück der Imagekampagne bilden. Aufgrund von Arbeiten an der Fassade fiel dieses Vorhaben jedoch aus.

Stattdessen setzt Trimarca auf Plakatstellen mit schweinischen Motiven und eine «Pig Data»-Kampagne im Internet, wie es in einer Mitteilung hiesst. Am ersten Olma-Donnerstag, dem 9. Oktober, wird ein Teil des Trimarca-Teams am Bahnhofsplatz präsent sein. Die Mitarbeitenden wollen Passanten mit Überraschungen ansprechen.

Die Botschaft an Pendelnde lautet: «Wir wollen keine Spenden. Und keine Unterschriften. Nur Kunden, die sich was trauen.» Bianca Straub von Trimarca erklärt: «Viele reden von mutiger Kommunikation – wir machen sie. Und haben keine Angst, dabei auch mal die Sau rauszulassen.» (pd/cbe)