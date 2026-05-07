Cannes Lions 26: Schweizer David Fischer in der Jury

Publiziert am 07.05.2026

Die Jury vereint laut den Organisatoren eine besonders diverse Auswahl an Fachleuten aus der Kreativbranche. Erstmals sind Juroren aus Äthiopien, Namibia und Simbabwe dabei, zudem stellen über 40 unabhängige Agenturen ihre ersten Jurymitglieder, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

David Fischer, Creative Director und Executive Board Member bei Scholz & Friends Schweiz, ist in dieser Runde der einzige Vertreter aus der Schweiz und juriert in der Kategorie Design. Insgesamt umfasst die Shortlisting Jury Expertinnen und Experten aus allen wichtigen Kreativdisziplinen – von Film über Design bis hin zu PR und Social Media.

Die Shortlisting Jury sichtet die eingereichten Arbeiten und erstellt die Shortlist, auf deren Basis die Auszeichnungen vergeben werden. Das Cannes Lions International Festival of Creativity findet vom 22. bis 26. Juni 2026 statt. (pd/cbe)