Die Neupositionierung sei klar, differenzierend und bringe die Marken-DNA von Café Royal deutlich hervor. Die Kommunikation breche nun die Regeln der klassischen Kaffee-Werbung und macht Royal zur Lebenshaltung, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Unsere Haltung verbreiten wir einheitlich über alle Touchpoints und in der gesamten Kommunikation», wird Roman Sonders, Global Head of Marketing and Communication, zitiert. «Mit dem Kampagnenlaunch tritt die Marke Café Royal in ihrer Gesamtheit neu auf. Wir erzählen unsere Markenbotschaft in einer für Kaffee bisher ungewöhnlichen Form. Wir sprechen starke Persönlichkeiten an, die es wagen, auszudrücken, was sie wollen und auch danach leben. Wer sich für Café Royal entscheidet, sieht und schmeckt, was be Royal bedeutet.»

Für die Inszenierung des neuen Markenauftritts hat sich Café Royal Jung von Matt/Havel aus Berlin an Bord geholt. Die internationale Agentur war sowohl am neuen Markenauftritt als auch an den Kampagneninhalten beteiligt.

Die Werbung läuft in der Schweiz zunächst zwei Wochen im Fernsehen und werde bis zum 2. Juni ebenfalls online zu sehen sein. Auch auf den eigenen Kanälen präsentiert Café Royal seinen neuen «way of life». Facebook, Instagram sowie die optimierte Website würden in Bild und Text «be Royal» ausdrücken. Die Tonalität übertrage sich ebenfalls auf die Erlebniswelt – Verkostungs- und Eventauftritte seien im neuen Marken-Look ebenfalls gehalten.

Im Laufe des Jahres werde die Kampagne auch in Deutschland und Frankreich lanciert, um die Markenbekanntheit international zu steigern. Marcel Berg, Global Lead Communication Strategy Café Royal, ergänzt: «Ich bin sehr stolz auf die Leistung unseres Teams, unserer Agenturen und Partner, die an dem neuen Auftritt unserer eigenständigen, internationalen Marke mitgewirkt haben.»

Der Kern der Kampagne sei der Werbespot. Anders als in der Vergangenheit, würden hier verschiedene Persönlichkeiten gezeigt, die die Markenwerte inszenieren. Musikalisch untermalt von Black Math mit dem Song «Heat Stroke» setze der Kampagnenfilm von Kaffeegenuss auf mutige und etwas provokante Weise in Szene. (pd/log)