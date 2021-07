TrueStory & Migros: Shoppen auf Instagram

Coca-Cola Schweiz

Neue Rezeptur für «Coca-Cola Zero Zucker»

Coca‑Cola erneuert das Design für «Coca‑Cola Zero Zucker» erstmals seit 2016. Das neue «Coca-Cola Zero Zucker» erhält zudem eine neue, verbesserte Rezeptur, welche ein tolles Coca-Cola-Erlebnis bietet. Die neue Edition wird wie bisher lokal in Brüttisellen im Kanton Zürich produziert und ist ab sofort in der Schweiz im Handel erhältlich.