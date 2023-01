Um die Gen Z nicht nur zu erreichen, sondern auch zu begeistern, würden konventionelle Kampagnen nicht ausreichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Fortsetzung der Kampagne Sixth Sense (ausgezeichnet mit einem Grand Effie) lancierte Zweifel mit Jung von Matt Limmatt eine Kampagne zu «Yourz», der Limited Editions des Schweizer Snackherstellers Zweifel

Bei Yourz bestimmt die Gen Z selbst, was in und auf die Snackpackung kommt. 2022 sind so unzählige Flavourideen und Verpackungsdesigns entwickelt worden, gekrönt von drei exklusiven Limited Editions. Los ging es mit Hilfe von sechs Creators, die sich mit ihren jeweiligen Communities auf die Suche nach neuen Flavours machten.

Hunderte von Vorschlägen wurden eingereicht und davon pro Creator drei Favoriten in die nächste Runde geschickt. In der Social-Challenge «Behind the Flavour» stellten die Creators die Flavoursin der Zweifel-Fabrik in Spreitenbach versuchsweise selbst her. Mittels Online-Voting und Tastings war es dann erneut an der Community, die finalen Flavours für die Limited Editionsauszuwählen. So konnten die Chips etwa an den grössten Schweizer Festivals bei einem besonderen «Tasting with Benefits» probiert werden, daneben gab es Samplings an Bahnhöfen und Probierbox-Verlosungen.

Auch das Design der Verpackungen wurde in die Hände der Gen Z gelegt. Um möglichst viele ungewöhnliche Vorschläge zu erhalten, entwickelte das Studio Thom Pfister ein Designsystem basierend auf Tape Art. Das von Cobolt Netservices entwickelte Onlinetool erlaubte es der Community, mittels Tapes in unterschiedlichen Farben und Längen die überraschendsten Kunstwerke zu erschaffen. Die Community bewies ihre Begeisterung für Yourz und legte sich ins Zeug: Trotz des grossen Zeitaufwands, der für die Teilnahme an der Designchallenge nötig war, entstanden über 1200 Verpackungsdesigns. Eine Jury aus Experten und Mitgliedern der Community stand schliesslich vor der Aufgabe, die drei Gewinnerdesigns auszuwählen.

Im Dezember 2022 war es schliesslich soweit: Drei Limited Editionsmit den finalen Flavours und den Gewinner-Designs waren bereit für den Verkauf. Neben der Entwicklung der neuen Snacks erreichten Zweifel und Jung von Matt Limmat mit der Kampagne ein weiteres Ziel: Der Marke Zweifel ist es nach Sixth Sense erneut gelungen, dem hohenAnspruch und der Kreativität der Gen Z gerecht zu werden und sie für sich zu begeistern. Nach zehn Monaten erreichte Yourz bei der jungen Zielgruppe eine Bekanntheit von 47 Prozent, wie es in der Mitteilung heisst. Die Vergleichswerte konventioneller Kampagnen wurden damit um ein Vielfaches übertroffen. Zudem stieg die Markenrelevanz von Zweifel bei der Gen Z nach Yourz um 13 Prozent.

Verantwortlich bei Zweifel: Gina Chiellino (Campaign Managerin), Marina Domazet (Digital Marketing& Communication Manager), Pia Gaube (Media & Project Manager), Marc Brändli (Group Manager Brand Communication), Philip Honegger (Head of Marketing & Communication)Verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Anouk Karrer (Text), Luca Schneider, Nicole Vizcardo, Jan Theus, Mutasin Grabenhorst (Art Direction), Lara Zehnder, Lars Näpflin, Cédric Knapp (Social Creation), Florence Scherer(Strategie), Marcel Walzl, Melissa Diday, Joëlle Mayenzet (Beratung), Dennis Hofmann (Managing Strategy Director),Annette Häcki (Managing Creative Director), Cyrill Hauser (Managing Partner), Luitgard Hagl (Managing Creative Director, Agency Lead); verantwortlich bei Jung von Matt Impact: Gabriela Oetliker (Online Marketing Manager), Dominik Habermacher (Managing Director)Externe Partnerinnen Studio Thom Pfister (Tape Design-System) Cobolt Netservices (Design-Tool und Webumsetzung). (pd/mj)