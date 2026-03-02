Im Mittelpunkt steht die Jubiläumskollektion «Selection50» mit wechselnden Angeboten, die ein- bis mehrmals monatlich erneuert werden. Die Kampagne ist auf mehreren Kanälen ausgespielt und umfasst TV-Spots, die in Conforama-Filialen gedreht wurden, sowie Massnahmen im Bereich Employer Branding.
Visuell soll die Kampagne einen emotionaleren Auftritt etablieren, ohne den Discount-Fokus aufzugeben. «Uns war es wichtig, der Kommunikation und dem Brand ein emotionales Gesicht zu geben. Wir wollen dort sein, wo Conforama erlebbar ist, dort wo sich alles abspielt. Darum haben wir bewusst in den Stores gedreht – mit einem realen Touch – und uns für ein Testimonial entschieden, das nicht nur sympathisch ist, sondern dem Brand noch mehr Charakter verleiht», lässt sich Stefan Moeschlin, Partner und Creative Director bei Stuiq, in einer Medienmitteilung zitieren.
Bei der Produktion setzt die Agentur zudem auf eine Kombination aus eigener Filmproduktion und KI, um die Skalierbarkeit der Massnahmen zu optimieren. Die Kampagne gibt laut Agentur auch die Richtung für die künftige Saleskommunikation vor.
Conforama Schweiz betreibt 20 Filialen und bezeichnet sich als Marktführer im Bereich TV-Geräte. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Conforama: Jérôme Gilg (CEO), Maxime Taieb (CCO), Eva Matoua (Chief Marketing Officer), Anaïs Sautreuil (External Communication & Budget Manager), Alina Poisson (Marketing Project Manager), Laure Calzetta (Webdesigner), Cynthia Grossenbacher (Directrice E-Commerce & CRM), Fabrice De L’Epine (Digital Marketing Manager); Agentur & Filmproduktion: Stuiq AG Fotografie: Noëmi Bräm; Tonstudio: Hastings AG Zürich.Fotografie: Noëmi Bräm; Tonstudio: Hastings AG Zürich.