Ein roter Plastiksack wird vom Wind durch die ganze Stadt geweht. Ein Mädchen versucht ihn vergeblich einzufangen. Das gelingt ihr schliesslich dank der Hilfe eines Passanten und der Plastiksack kann entsorgt werden. Der kurze Film bildet das Herzstück einer gross angelegten Nachhaltigkeitskampagne, die Axa am Montag lancierte. Als Agentur verantwortlich ist Publicis Zürich.

«Wir wollen mit der Kampagne aufzeigen, mit welchen Produkten und Services die Axa die Nachhaltigkeitsambitionen ihrer Kundinnen und Kunden unterstützen kann», wird Claudia Suter, Head Brand, Social Media & Advertising bei der Axa in einer Medienmitteilung zitiert.

Biodiversität, Elektromobilität und Private Vorsorge

Die Kampagne setze den Schwerpunkt auf die Angebote in den Bereichen Biodiversität, Elektromobilität und Private Vorsorge, schreibt Axa weiter. Nebst dem Hauptfilm bestehen drei weitere Spots, welche die drei genannten Fokusthemen behandeln.

Verbindendes Element der drei Videos ist immer das Mädchen des Hauptspots und ihre Familie. Im ersten Film ist diese bei der Installation eines Bienenhotels zu sehen. Damit wird auf die Axa Biodiversitätsinitiative Flora Futura hingewiesen. Das Unternehmen ist bestrebt, bis 2025 rund zwei Millionen Quadratmeter ökologisch aufzuwerten.

Ein weiterer Spot zeigt die Familie beim Laden ihres Elektroautos, wodurch auf die Angebote der Axa im Bereich E-Mobilität aufmerksam gemacht werden soll.

Im dritten Video symbolisiert ein Windrad die gemeinsame Verantwortlichkeit für die Zukunft und unterstreicht die Möglichkeit, bei der Axa die Investitionen in der privaten Vorsorge in einen Fonds anzulegen, welcher klare Nachhaltigkeitsziele verfolgt.

Wie Axa weiter mitteilt, spielten Umweltverträglichkeit und Barrierefreiheit auch bei der Produktion der Kampagne eine grosse Rolle. So wurden beispielsweise zusätzliche Versionen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung entwickelt und produziert. Zudem wurde die Absenkung des CO2-Ausstosses bei allen Entscheidungen, von der Kreationsentwicklung über die Produktion bis hin zum Media-Mix, berücksichtigt. So wurde die Produktion der Spots beispielsweise so konzipiert, dass unnötige Reisen und Set-Wechsel während des Drehs vermieden werden konnten. Zudem wurde vor Ort ausschliesslich vegetarische Verpflegung angeboten.

Die Kampagne «Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit» ist seit Montag im Fernsehen, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen sowie anderen Online-Plattformen live zu sehen.

Verantwortlich bei der Axa: Claudia Suter (Head Brand, Social Media & Advertising), Benjamin Oberlin (Team Lead Advertising & Performance), Tanja Hediger (Senior Advertising Manager), Lilian Schmidt (Brand Managerin), David Blust (Paid Social Expert), Nadja Gysin (Content Managerin), Joëlle Jeitler (Communications Managerin), Sasha Knezovic (Multimedia Producer); verantwortlich bei Publicis Zürich (Kreation und Realisation), Johnny Grubenmann (Creative Director), Philipp Klink (Senior Copywriter), Henry Clarke (Copywriter), Sebastian Danielsson (Senior Art Director), Cedric Fuchs (Art Director), Flurin Hardt (Senior Account Director), Stefania Bertolo (Account Director); Team Prodigious: Art Buying, PrePress, Bildbearbeitung, Motion, Realisations- und Produktionsberatung; verantwortlich bei Media Agentur Tanja Kneubühler (Group Head, Client Leadership), Rahel Buchser (Senior Manager Digital), Jule Heckler (Executive Client Leadership), Jonas Haberthuer (Digital Executive); Brand Axa Group: Ulrike Decoene (Group Chief Communications, Brand & Sustainability Officer), Virginie Berçot (Global Brand Director), Marta Grech (Strategic Brand Partner, Europe). (pd/nil)