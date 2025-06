Publiziert am 23.06.2025

Zehn Content-Creator aus der Deutsch- und Westschweiz warben auf Instagram und TikTok für das Getränk. Die Kampagne generierte 378'000 Videoaufrufe bei einer Reichweite von 287'000 Personen.

House of Influence, die seit 2021 für White Claw tätig ist, konzipierte die Aktivierung. Die Agentur setzte dabei auf einen veränderten Format-Mix: Während früher Instagram Stories, Reels und Bildposts kombiniert wurden, stehen heute Videos im Zentrum der Strategie.

«Wir empfehlen, Budgets anstatt in Instagram Stories gezielt in die Bewerbung von Reels zu investieren», erklärt Leila Schmid, Head of Campaigning bei House of Influence. Instagram Stories hätten an Reichweite verloren, klassische Bildposts kämen kaum noch zum Einsatz.Die Kampagne positionierte White Claw Peach als Sommergetränk für verschiedene Situationen – am See, auf Festivals oder nach dem Sport. Die ausgewählten Influencer stammen aus den Bereichen Musik, Lifestyle und Sport. Darunter der Westschweizer Action-Sportler Benjamin Friant, der seine Foilscooter-Tricks zeigte, und Musiker Yannick Müller, der einen Song namens «Peach» komponierte.

Alle Inhalte wurden zusätzlich als bezahlte Werbung ausgespielt. Die durchschnittliche Wiedergabedauer betrug acht Sekunden. Jonas Heinrich von der Diwisa AG, dem Schweizer Distributor, betont die Kontinuität in der Strategie: «Unser Anspruch ist gleichgeblieben: Relevant zu sein, nahbar zu bleiben.»

Die Kampagne begleitete auch den Launch bei der Detailhandelskette Denner. White Claw richtet sich an Konsumenten ab 18 Jahren.