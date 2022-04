ADC Switzerland: Speedseminare starten am Donnerstag

Wer an «Outside-the-box-Thinking» glaubt, hat gemäss einer Mitteilung leider schon verloren. Warum das so ist und warum man einer Idee misstrauen sollte, die man richtig gut findet, das erzählt Götz Ulmer, McCann-CCO und Experte im Erwartungen brechen, im ADC-Speedseminar. «Anders sein» ist das Thema seines Lebens und auch seines Online-Speedseminars am Donnerstag, 7. April 2022 um 12 Uhr. Das digitale Seminar findet auf Deutsch statt und ist kostenlos.

Die Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung unter diesem Link. (pd/tim)